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12:23 19.02.2021

Украинский центр противодействия дезинформации должен заработать в марте - Ткаченко

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Украинский центр противодействия дезинформации должен заработать в марте - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о старте работы Украинского центра противодействия дезинформации в марте.

"Украинский центр противодействия дезинформации должен заработать уже в марте", - написал он в "Телеграм-канале".

Министр добавил, что Минкультуры работает над запуском Центра противодействия дезинформации, что позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор. По его словам, идет отбор команды в данную структуру.

Ткаченко добавил, что основными направлениями работы Центра противодействия дезинформации являются: выявление, реагирование, противодействие, просветительство, коммуникационные проекты.

"Он будет отслеживать фейки, искаженную информацию, враждебную пропаганду и информировать об этом украинцев. Еще одна важная составляющая - повышение медиаграмотности граждан Украины. Чтобы люди сами учились проверять информацию, фильтровать ее, отличать фейки от настоящих новостей", - добавил министр.

 

Теги: #ткаченко #минкультуры #дезинформация
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