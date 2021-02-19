На заседании СНБО не планировали закрывать телеканал "Прямой" - СМИ

Прессекретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны 19 февраля не планировали вводить санкции против телеканала "Прямой", сообщило издание "Украинская правда".

""Санкции против телеканалов 112.Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования с государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующих на оккупированных агрессором территориях Украины", – цитирует Мендель издание на своем сайте в четверг вечером.

Пресс-секретарь отметила, что закрытие трех каналов "было четко артикулируется как членами СНБО, так и спецслужбами, которые занимались соответствующими расследованиями. Закрытие указанных каналов не имело признаков политической борьбы, решение было принято исключительно на защиту государственных интересов".

"Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны", – заявила Мендель.

По ее словам свободе слова в Украине ничего не угрожает.

"Свободе слова в Украине ничего не угрожает, какие-бы критические материалы, или ненадежные факты, если речь идет о телеканалах, подчиненных бывшему президенту, они не распространяли", – добавила пресссекретарь.

Ранее сообщалось, что 18 февраля собственником телеканала "Прямой" стал сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", пятый президент Украины (2014-2019) Порошенко.