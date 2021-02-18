События

17:32 18.02.2021

Украина будет председательствовать в Стратегии ЕС для Дунайского региона

1 мин читать

Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона согласовал заявку Украины на председательство в этой инициативе с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, в указанный период Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии. При этом наша страна будет первым на этом посту государством, которое не является членом ЕС.

"Для нас председательство в Дунайской Стратегии - это большая ответственность и еще одна возможность изучить опыт соседей по региону. Каждая совместная с Европейским Союзом платформа для работы ускоряет евроинтеграционное движение Украины и особенно, когда речь идет о сотрудничестве в масштабах одного из крупнейших регионов Центральной Европы", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Сейчас Минрегион совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции работает над подготовкой Программы и Плана мероприятий председательства Украины в Стратегии, включающих приоритеты и цели на весь период председательства.

Дунайская стратегия - это платформа по сотрудничеству 14 стран Дунайского региона. Украинская часть Стратегии охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.

Государства-участники Стратегии сотрудничают в сферах судоходства, охраны окружающей среды, в частности водных экосистем, включая сохранение живых водных ресурсов.

Теги: #украина #дунайский_регион
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 18.02.2021
Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

Украине стоит развивать отношения с Индией и Турцией – эксперты

12:34 18.02.2021
Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

08:50 18.02.2021
На Закарпатье пятый день ищут пропавшего туриста

На Закарпатье пятый день ищут пропавшего туриста

08:17 18.02.2021
В Украине за сутки 6 237 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 225 человек

В Украине за сутки 6 237 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 225 человек

07:33 18.02.2021
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали

07:09 18.02.2021
Генеральный прокурор Венедиктова отчитается в Раде о деятельности прокуратуры

Генеральный прокурор Венедиктова отчитается в Раде о деятельности прокуратуры

06:54 18.02.2021
В Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются украинцы

В Госпотребслужбе рассказали, на что чаще всего жалуются украинцы

05:37 18.02.2021
В Каневе до конца 2021 г. достроят Шевченковский культурный центр

В Каневе до конца 2021 г. достроят Шевченковский культурный центр

04:30 18.02.2021
На Буковине выявлено 436 новых случаев коронавируса

На Буковине выявлено 436 новых случаев коронавируса

02:41 18.02.2021
В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

В Ивано-Франковске развернут первый мобильный COVID-госпиталь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

Количество украинцев в 2020 году сократилось на 314 тысяч – Госстат

Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава Фитосанитарной ассоциации Седик стал первым замглавы Госпродпотребслужбы

НАБУ обвиняет Печерский суд Киева в незаконном вмешательстве в работу антикоррупционных органов

Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

Нардеп Олег Дунда предлагает Зеленскому объединить местные элиты под единой идеологией

Минкульт затягивает с предоставлением 64 зданиям в Киеве статуса памятников, это грозит их уничтожением – КГГА

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях реанимационные койки заполнены ковидными пациентами на 70% - KSE

В Ивано-Франковске открылось почетное консульство Хорватии

Зеленский просит Раду срочно исправить юридическую коллизию в законе о социальной защите людей с инвалидностью

В Харькове на месте модульного городка планируется построить общежития для переселенцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА