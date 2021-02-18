Украина будет председательствовать в Стратегии ЕС для Дунайского региона

Координационный центр Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона согласовал заявку Украины на председательство в этой инициативе с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий, в указанный период Украина будет отвечать за определение приоритетных направлений сотрудничества стран в рамках Стратегии. При этом наша страна будет первым на этом посту государством, которое не является членом ЕС.

"Для нас председательство в Дунайской Стратегии - это большая ответственность и еще одна возможность изучить опыт соседей по региону. Каждая совместная с Европейским Союзом платформа для работы ускоряет евроинтеграционное движение Украины и особенно, когда речь идет о сотрудничестве в масштабах одного из крупнейших регионов Центральной Европы", - отметил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Сейчас Минрегион совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции работает над подготовкой Программы и Плана мероприятий председательства Украины в Стратегии, включающих приоритеты и цели на весь период председательства.

Дунайская стратегия - это платформа по сотрудничеству 14 стран Дунайского региона. Украинская часть Стратегии охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.

Государства-участники Стратегии сотрудничают в сферах судоходства, охраны окружающей среды, в частности водных экосистем, включая сохранение живых водных ресурсов.