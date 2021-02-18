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14:10 18.02.2021

ВАКС в четвёртый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

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ВАКС в четвёртый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк в очередной раз не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения, снова принято решение о принудительной его доставке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

"Вовк опять не доставлен на заседание. Судья Андрей Бицюк постановил применить привод. Следующее заседание назначено на 21 февраля", - сказали в суде, добавив, что это уже четвёртое решение ВАКС о принудительном приводе подозреваемого судьи.

Ранее ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

1 февраля детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ.

ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

 

 

Теги: #оаск #вовк #вакс
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