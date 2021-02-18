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08:50 18.02.2021

На Закарпатье пятый день ищут пропавшего туриста

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В Закарпатской области пятые сутки подряд ищут пропавшего туриста, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители Киева).

Отмечается, что по состоянию 14 февраля в 11:30 спасатели нашли 1 туриста (состояние здоровья удовлетворительное).

Теги: #туристи #закарпатье #украина #поиски
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