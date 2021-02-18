На Закарпатье пятый день ищут пропавшего туриста

В Закарпатской области пятые сутки подряд ищут пропавшего туриста, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 18 февраля поиски второго пропавшего туриста продолжаются. К поисковым работам в течение суток привлекались 47 человек и 10 единиц техники, из них от ГСЧС 32 человек и 8 единиц техники", - говорится в сообщении.

13 февраля возле с. Березники Свалявского района на склоне горы "Гемба" во время катания на лыжах заблудились 2 человека (жители Киева).

Отмечается, что по состоянию 14 февраля в 11:30 спасатели нашли 1 туриста (состояние здоровья удовлетворительное).