В Украине планируют создать Центр стойкости в соответствии со стандартами НАТО

В Украине планируют создать Центр стойкости, сообщил и. о. генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Алексей Генчев.

"Есть идеи в правительстве относительно того, как стойкость сделать красиво и правильно. И мы снова-таки посмотрели в сторону НАТО. Возникла идея создать Центр стойкости. Мы еще точно не можем сказать, как он будет называться: Координационный центр или Центр передового опыта, или правительственный. Но эта идея уже поддержана главой государства, руководством в правительстве, в Совете национальной безопасности Украины, и эта работа продолжается", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По его словам, это будет идеальной моделью для Украины по созданию стойкости в современных украинских условиях, учитывая стандарты и принципы стран НАТО.