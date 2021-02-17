В Украине мороз ослабнет, местами ожидаются небольшие осадки

Холодная погода сохранится в Украине в ближайшие сутки, 18 февраля, однако морозы пойдут на спад, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг по всей Украине ожидается небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге страны с дождем, местами гололед. В северных, днем и в западных областях - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер северный, на юге и востоке страны южный, 5-12 м/с.

Температура в северной части страны ночью 12-17° мороза, днем 7-12° мороза; на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза (на Закарпатье и юге Одесской области 1-6° тепла); на остальной территории ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве в четверг без существенных осадков, на дорогах гололедица; ветер северный, 5-10 м/с; температура ночью 14-16°, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 11,2 градусов тепла в 2002 году, самая низкая – на отметке 21,1 градус мороза в 1985 году.

В пятницу, 19 февраля, в юго-восточной части страны временами снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, в южной части северный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 20-25°, днём 8-13° мороза, в южной части, большинстве восточных областей и на Закарпатье ночью 13-18°, днём 3-8° мороза (на Закарпатье 0-5° тепла).

В Киеве в пятницу без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22° мороза, днем 8-10° мороза.