Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

Народные депутаты собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный суд Украины относительно отмены решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариями.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов - это, прежде все, партия "Голос", "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписи под этим представлением. Но 45 подписей - это достаточно, чтобы подать обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже есть достаточное количество подписей. В этом обращении мы призываем Конституционный суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с нарушением закона, который требует личное голосование депутатов", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун.

Вместе с тем она уточнила, что обращение в КС депутаты намерены передать с 22 февраля.

"Мы даём ещё шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, и нам как парламенту важно показать, что мы готовы придерживаться законов, которые сами же и принимаем", - подчеркнула Совсун.

Ранее пресс-служба "Голоса" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карточка депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.