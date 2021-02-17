События

13:01 17.02.2021

Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

2 мин читать
Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

Народные депутаты собрали 45 подписей, необходимых для представления в Конституционный суд Украины относительно отмены решения Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с неперсональным голосованием парламентариями.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть 45 подписей народных депутатов. Среди подписантов - это, прежде все, партия "Голос", "Европейская солидарность" и несколько депутатов-мажоритарщиков. Представители других политических партий не поставили подписи под этим представлением. Но 45 подписей - это достаточно, чтобы подать обращение в Конституционный суд, поэтому в принципе у нас уже есть достаточное количество подписей. В этом обращении мы призываем Конституционный суд отменить постановление Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки в связи с нарушением закона, который требует личное голосование депутатов", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун.

Вместе с тем она уточнила, что обращение в КС депутаты намерены передать с 22 февраля.

"Мы даём ещё шанс до конца недели другим депутатам продемонстрировать свою политическую позицию относительно кнопкодавства, потому что это даже не столько вопрос о Шкарлете, и нам как парламенту важно показать, что мы готовы придерживаться законов, которые сами же и принимаем", - подчеркнула Совсун.

Ранее пресс-служба "Голоса" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карточка депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины.

Теги: #шкарлет #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 16.02.2021
"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

17:19 09.02.2021
Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

Портнов и Новинский имеют право входить в состав набсовета Одесской юракадемии - Шкарлет

16:48 09.02.2021
Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

Дискуссии об отмене 12-летнего школьного обучения в Украине не ведутся – Шкарлет

15:09 08.02.2021
Из-за недопуска Тупицкого в здание суда КС не может оплатить коммунальные платежи и зарплату

Из-за недопуска Тупицкого в здание суда КС не может оплатить коммунальные платежи и зарплату

19:58 03.02.2021
Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

13:52 03.02.2021
Вениславский назвал иск судей КС о взимании недополученной за карантин зарплаты аморальным

Вениславский назвал иск судей КС о взимании недополученной за карантин зарплаты аморальным

10:33 02.02.2021
Глава НАПК составил админпротоколы на трех судей КС из-за закрытия против них производств о недостоверном е-декларировании

Глава НАПК составил админпротоколы на трех судей КС из-за закрытия против них производств о недостоверном е-декларировании

19:42 01.02.2021
КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения

18:16 28.01.2021
Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

16:48 27.01.2021
Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КС

Зеленский отозвал законопроект о прекращении полномочий судей КС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Украины вышла из Соглашения СНГ о координации межгосударственных отношений в сфере почтовой и электрической связи

Верховный суд оставил без движения для устранения недочетов один из исков телеканала

В НАТО анонсировали проведение ряда мероприятий в 2021 году для улучшения совместимости с Украиной

Руководитель профильного комитета не исключает, что генпрокурор представит годовой отчет в Раде до конца недели

РЕШЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ К АДАПТИВНОМУ 4-УРОВНЕВОМУ КАРАНТИНУ ВСТУПИТ В СИЛУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ – ПРЕМЬЕР

Бахрейн вводит систему цифровых паспортов о вакцинации от COVID-19

Pfizer и BioNTech намерены поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз вакцины от COVID-19

Кабмин сможет переназначать независимых членов набсоветов госкомпаний на новый срок без конкурса

Киевская прокуратура направила в суд дело организатора убийства Окуевой

Слушания по иску владельца "АэроСвита" против Украины на $695 млн перенесены на май

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА