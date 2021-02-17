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12:35 17.02.2021

Слушания по иску владельца "АэроСвита" против Украины на $695 млн перенесены на май

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Слушания по иску владельца "АэроСвита" против Украины на $695 млн перенесены на май

Слушания в Международном арбитраже по иску нидерландской компании Gilward Investments B. V., являвшейся крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", против Украины на сумму более $695 млн назначены на 4-7 мая 2021 года, сообщается в пояснительной записке к постановлению Кабинета министров Украины "Про применение переговорной процедуры закупки", текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с процессуальным графиком слушание по делу (Gilward Investments против Украины - ИФ) запланировано на период с 28 по 31 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было перенесено на 4-7 мая 2021 года в связи, с чем существует необходимость привлечения юридического советника с целью подготовки к указанному заседанию, участия в нем, а также с целью подготовки и подачи после заседания соответствующих отчетов о слушаниях", - отмечается в тексте пояснительной записки к постановлению.

В тексте также подчеркивается, что отсутствие полномочного представителя Украины на слушаниях может привести к значительным убыткам госбюджета Украины.

Министерство юстиции Украины в предыдущие годы привлекало с этой целью юрфирму Latham&Watkins (Великобритания).

По итогам заседания межведомственной группы по указанному делу, проведенного Минюстом, было принято решение признать целесообразным привлечение Latham&Watkins для представления интересов Украины в деле против Gilward Investments в 2021 году в порядке применения переговорной процедуры в пределах существующего бюджетного финансирования.

Как сообщалось, некогда крупнейший украинский авиаперевозчик "АэроСвит", крупным акционером которого был бизнесмен Игорь Коломойский, начал процедуру банкротства в конце декабря 2012 года. Позже она была отменена решением суда, и "АэроСвит" прекратил деятельность.

В начале 2013 года сообщалось, что крупнейшими акционерами "АэроСвита" являлись Gilward Investments и Фонд госимущества (ФГИ) Украины, владеющие соответственно около 38% и 22,4% акций авиаперевозчика. Еще трем украинским компаниям принадлежали около 40% акций, в том числе "ГенАвиаИнвест" - 24,99%, Investment Advisors Group - 9,8% и "Бюро" - 4,8%.

В ноябре 2009 года исполнявший тогда обязанности главы ФГИ Дмитрий Парфененко сообщал, что структуры, связанные с Коломойским, выкупили у совладельца "Международных линий Украины" Арона Майберга долю в "АэроСвите" и сконцентрировали контрольный пакет акций. В свою очередь ФГИ отказался от продажи своей доли.

Gilward Investments инициировала инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). В иске компания утверждала, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания были назначены на февраль 2019 года, но, поскольку истец не внес дополнительную предоплату, в деле было объявлен "технический дефолт", а судебное разбирательство приостановлено до внесения платежа.

Позже, 3 июня 2019 года заявитель проинформировал секретариат МЦУИС о том, что осуществил требуемый платеж, а 6 июня суд уведомил Украину о получении платежа и намерении возобновить дело.

 

 

Теги: #аэросвит #арбитраж
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