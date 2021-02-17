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12:09 17.02.2021

"Эпицентр К" провел внеплановое противопожарное обучение сотрудников в 60 ТЦ сети

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"Эпицентр К" провел внеплановое противопожарное обучение сотрудников в 60 ТЦ сети

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует увеличить внутренние противопожарные учения в торговых центрах сети, в феврале провела такие мероприятия в 60 ТЦ "Эпицентр", сообщила пресс-служба компании.

"С этого года в сети увеличивается интенсивность внутренних противопожарных учений без привлечения представителей ГСЧС. Сотрудники ТЦ будут проходить их дважды в месяц. Это позволит увеличить эффективность действий персонала в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сократить время реагирования на форс-мажорные ситуации и предотвратить появление жертв", – цитируется в сообщении заместитель начальника управления гражданской защиты "Эпицентр К" Дмитрий Мартынюк.

Кроме того, дополнительные учения при участии представителей ГСЧС были проведены в 10 торговых центрах во Львове, Хмельницком, Червонограде, Ривном, Каменец-Подольском, Староконстантинове, Черкассах, Полтаве, Черновцах и Киеве.

По данным компании, каждый ТЦ оборудован системами противопожарной защиты, внешними гидрантами и огнетушителями в зависимости от площади объекта. В целом, в магазинах сети около 16 тыс. единиц огнетушителей.

Как сообщалось, "Эпицентр К" ранее заявил о планах отстроить сгоревший в Первомайске (Николаевской обл.) ТЦ в течение года, тем временем перевести работников в ближайшие торговые центры сети.

Пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник днем 2 февраля. Позже правоохранители задержали мужчину, который совершил поджог торгового центра.

Теги: #учения #эпицентр
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