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12:07 17.02.2021

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

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Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.

За соответствующий законопроект №2164 на заседании в среду проголосовали 299 народных депутатов.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого являются основания, "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания считать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".

"Для того, чтобы сейчас заочно осудить человека - всех тех, кто сейчас находятся в России, на оккупированных территориях, сбежавших "беркутовцев", надо человека объявить в межгосударственный или международный розыск. В межгосударственный мы не можем объявить, поскольку это только по странам СНГ. Россия нам говорит, что: мы не выдадим этого человека, поскольку это не отвечает государственным интересам Российской Федерации… Поэтому мы должны иметь инструмент, чтобы сейчас тех людей, которые находятся в России и на неподконтрольных территориях, которые все ж таки де-юре принадлежат Украине, объявить в розыск и заочно осудить", - сказала член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова (фракция "Голос") при обсуждении законопроекта.

 

Теги: #законопроект #заочное_осуждение
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