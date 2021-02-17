Зеленский предлагает создать Этический совет и Службу дисциплинарных инспекторов ВСП

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности, членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", который предполагает создание Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также Службы дисциплинарных инспекторов.

Текст законопроекта обнародован в среду на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что целью законопроекта является усовершенствование порядка избрания членов ВСП, обеспечение соответствия кандидатов на должность члена совета критериям профессиональной этики и добропорядочности, повышение доверия общества к судебной власти.

Положениями законопроекта предполагается внесение изменений в законы Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и определить создание Этического совета, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно положениям проекта закона, в Этический совет будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины и три человека, которых выберут международные организации.

В полномочия членов Этического совета будут входить установление соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительными и переходными положениями законопроекта предполагается процедура оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда - в течение трёх месяцев после утверждения состава Этического совета.

Проект закона предполагает также определение порядка деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Отдельным законопроектом №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия", текст которого также появился на сайте Верховной Рады в среду, Зеленский предлагает ввести административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Указанные законопроекты входят в число проектов законов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины. В него также входит законопроект, которым планируется сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Все три документа были зарегистрированы в Раде 15 февраля.