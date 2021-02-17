События

11:22 17.02.2021

Зеленский предлагает создать Этический совет и Службу дисциплинарных инспекторов ВСП

2 мин читать
Зеленский предлагает создать Этический совет и Службу дисциплинарных инспекторов ВСП

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности, членов Высшего совета правосудия (ВСП) и деятельность дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", который предполагает создание Этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов ВСП, а также Службы дисциплинарных инспекторов.

Текст законопроекта обнародован в среду на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что целью законопроекта является усовершенствование порядка избрания членов ВСП, обеспечение соответствия кандидатов на должность члена совета критериям профессиональной этики и добропорядочности, повышение доверия общества к судебной власти.

Положениями законопроекта предполагается внесение изменений в законы Украины "О регламенте Верховной Рады Украины" и "О высшем совете правосудия" и определить создание Этического совета, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Согласно положениям проекта закона, в Этический совет будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины и три человека, которых выберут международные организации.

В полномочия членов Этического совета будут входить установление соответствия кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добропорядочности.

Заключительными и переходными положениями законопроекта предполагается процедура оценивания всех членов ВСП, кроме главы Верховного суда - в течение трёх месяцев после утверждения состава Этического совета.

Проект закона предполагает также определение порядка деятельности Службы дисциплинарных инспекторов ВСП как самостоятельного структурного подразделения, назначения дисциплинарных инспекторов по результатам конкурса, их правовой статус и объем полномочий.

Отдельным законопроектом №5069 "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия", текст которого также появился на сайте Верховной Рады в среду, Зеленский предлагает ввести административную ответственность за невыполнение законных требований дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Указанные законопроекты входят в число проектов законов Зеленского, которые связаны с реформированием судебной системы Украины. В него также входит законопроект, которым планируется сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Все три документа были зарегистрированы в Раде 15 февраля.

 

Теги: #всп #законопроект #этика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:07 17.02.2021
Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

10:17 17.02.2021
В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

В Раде обнародован текст законопроекта Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

20:49 16.02.2021
В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

19:02 16.02.2021
Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

Нардеп Дунда зарегистрировал в Раде два законопроекта о реформах сферы градостроительства

09:53 16.02.2021
В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

В Раде зарегистрирован законопроект Кабмина о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции

17:37 15.02.2021
Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

16:39 15.02.2021
Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

Законопроект о финуслугах и финкомпаниях зарегистрирован в Раде

12:03 15.02.2021
Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

Стефанчук предлагает расписать по неделям подготовку евроинтеграционных законопроектов

14:08 13.02.2021
Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

10:31 10.02.2021
Шмыгаль инициирует изменения в законодательство о лишении Кабмина несвойственных полномочий

Шмыгаль инициирует изменения в законодательство о лишении Кабмина несвойственных полномочий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада поддержала в первом чтении законопроект о заочном осуждении

Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

В Украине за сутки 4 286 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 927 человек – Степанов

Научно-консультативный совет Верховного Суда пришел к выводу об отсутствии у ПриватБанка права обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам - источник

В Боярке две семиклассницы отравились "Дротаверином", одна девочка умерла

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" провел внеплановое противопожарное обучение сотрудников в 60 ТЦ сети

"Укрзализныця" в рамках пилота планирует запустить Wi-Fi в "Интерсити+" на направлении Киев - Харьков

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Полиция открыла дело из-за незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму

В Кременчуге трое подростков отравились алкоголем

Затягивание расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, недопустимо – заявление Рады

Минздрав запустил информационный портал о вакцинации от COVID-19

Раде предложили вернуть пгт Новгородское на Донбассе название Нью-Йорк

Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

Дело "луцкого террориста" направлено в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА