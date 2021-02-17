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09:38 17.02.2021

В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

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В Японии стартовала вакцинация от COVID-19

Вакцинационная кампания от коронавируса COVID-19 началась в среду в Японии, первыми прививку получают сотрудники здравоохранения, находящиеся на переднем крае борьбы с эпидемией, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Это совсем не больно, я чувствую большое облегчение. Теперь у нас есть защита получше, и я надеюсь, мы (медики - ИФ) почувствуем себя спокойнее, пока будем лечить людей", - заявил президент Токийского медицинского центра доктор Кацухиро Асаки, один из первых прошедший вакцинацию в стране.

В воскресенье Минздрав Японии выдал разрешение на применение в стране вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса. Первыми вакцину получат 40 тыс. врачей и медсестер, лечащих пациентов с COVID-19, вторую дозу препарата им начнут выдавать с 10 марта. С марта ее также будут давать еще 3,7 млн сотрудников сферы здравоохранения, потом не ранее с апреля - 36 млн человек в возрасте 65 лет и старше. За ними последуют люди с сопутствующими заболеваниями, например, диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы, а также лица, работающие в домах престарелых. После этого прививать будут остальные категории населения.

Половина из тех, кто начал сейчас получать первые дозы вакцины, в течение семи недель будет записывать в дневники самочувствие; эти данные будут использованы для тех жителей страны, кого беспокоят возможные побочные эффекты вакцинации. AP утверждает, что многие жители Японии традиционно со скепсисом относятся к прививкам.

Между тем, отмечает AP, наблюдатели задаются вопросом, успеют ли в Японии вакцининировать достаточно населения до Олимпийских игр в Токио: планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Агентство поясняет, что в сравнении с США и странами Европы вакцинация в Японии стартовала позднее. Кроме этого, существуют опасения по поводу сбоев в поставках импортных вакцин в Японию.

Однако министр по делам вакцинации Таро Коно подчеркнул, что японское правительство считало важным продемонстрировать жителям страны стремление обеспечить их безопасными и эффективными вакцинами.

"В конечном счете, может быть, мы стартовали медленнее, но я думаю, мы будем эффективнее", - сказал министр.

В конце января премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о твердом намерении провести Олимпиаду в Токио этим летом. Он отмечал, что крайне важно провести Олимпиаду в Токио именно летом 2021 года, так как это будет символизировать победу человечества над коронавирусом COVID-19.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 417,7 тыс. человек, более 7 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 387 тыс. 740 человек.

 

Теги: #япония #вакцинация #covid_19
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