В Украине впервые продают бывшую тюрьму за 220 млн грн с аукциона - Малюська

Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества выставили Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области на продажу с помощью аукциона, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

""Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 млн грн и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже Напомню: 70% поступлений от продажи будут потрачены на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам 30% - пополнит государственный бюджет", - написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Министр отметил, что в скором времени для продажи на аукционе будут доступны и другие предложения.