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20:49 16.02.2021

В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

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В Национальном собрании Франции приступили к утверждению законопроекта против "сепаратизма"

Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило резонансный законопроект против "сепаратизма", сообщают французские СМИ.

"За" проголосовали 347 депутатов, 151 - "против", 65 воздержались.

Законопроект включает десятки статей. Дебаты по поводу него шли в нижней палате парламенте 24 часа. В него было внесено 144 поправки.

Документ включает серию мер, направленных, в том числе против ненависти в сети. Он, в частности, обязывает религиозные организации обнародовать данные о крупных пожертвованиях. Законопроект также нацелен на то, чтобы сотрудники госсектора придерживались "нейтралитета и секуляризма". Авторы считают, что подобные меры, в частности, помогут французскому государству снизить влияние на общество радикальных религиозных учений. Особый интерес к законопроекту был прикован после серии атак, совершенных во Франции сторонниками радикального ислама.

Документ подготовили с учетом мнения президента Франции Эмманюэля Макрона, который призывал добиться того, чтобы в стране проповедовали либеральные версии ислама, совместимые с ценностями Французской республики.

Ожидается, что законопроект в поддержку республиканских ценностей поступит на рассмотрение Сената 30 марта.

Критики законопроекта из правых партий считают, что предлагаемые меры - недостаточные и не способны решить проблему распространения радикального ислама во Франции.

В минувшее воскресенье в Париже прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, которые заявили, что законопроект "усиливает дискриминацию в отношении мусульман".

Теги: #законопроект #франция #сепаратизм
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