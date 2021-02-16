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17:43 16.02.2021

Байден надеется сделать более 100 млн прививок от COVID-19 за первые сто дней президентства

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Байден надеется сделать более 100 млн прививок от COVID-19 за первые сто дней президентства

Президент США Джо Байден заявил, что может перевыполнить план и сделать более 100 млн прививок от коронавируса COVID-19 за первые сто дней в своей должности.

"До того, как я вступил в должность, я установил большую цель - сделать 100 млн прививок за сто дней. С тем прогрессом, который у нас есть, я думаю, мы не только достигнем этого показателя, но и превзойдем его", - написал Байден в Twitter.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии в стране заразились свыше 28 млн человек, более 498 тыс. умерли.

Теги: #сша #вакцинация #байден
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