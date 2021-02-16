Протестующие предприниматели готовы свернуть городок на Майдане на дни памяти Героев Небесной сотни, если смогут возобновить протест с 22 февраля

Протестующие участники движения "SaveФОП", которые разбили палаточный городок на Майдане Независимости в Киеве, заявляют о готовности временно свернуть протест с 18 февраля для проведения мероприятий памяти Героев Небесной сотни на центральной площади украинской столицы, если получат гарантии возможности возобновить акцию с 22 февраля, говорится в заявлении на странице движения в Facebook.

"Мы заявляем о готовности приостановить нашу акцию "Налоговый майдан "Движение #SaveФОП за конституционные права и свободы" на Майдане Независимости с 18 по 21 февраля включительно при условии возможности возобновления протеста после 21 февраля… При условии предоставления Движению #SaveФОП публичных гарантий официальными представителями Министерства внутренних дел о возобновлении нашего протеста в формате не менее существующего (шалаш 4м х 8м), генератор, флаги и атрибутика на перилах возле стелы) мы готовы снять существующий шалаш и всю атрибутику акции к 18.02.21", - говорится в заявлении.

При этом участники движения отмечают, что к ним поступают многочисленные угрозы и они знают о запланированных провокациях. В связи с этим полиция обратилась к #SaveФОП с просьбой свернуть протест временно для их предотвращения.

"В последние дни псевдопатриоты громко требуют от нас освободить Майдан Независимости с 18 по 20 февраля, обвиняя нас в том, что мы не уважаем Героев Небесной сотни. Важно, что с 18 по 20 февраля на Майдане Независимости под стелой, где мы мирно стоим с протестом… не планируется проведение каких-либо траурных или поминальных мероприятий. Мероприятия, приуроченные памяти Героев Небесной сотни, запланированы в Михайловском соборе и на Аллее Небесной сотни… Мы хотим тихо почтить память Героев Украины цветами, молитвой и своим молчаливым протестом в знак того, что борьба и смерть патриотов ни была напрасной", - говорится в сообщении.

В #SaveФОП отмечают, что большинство из них являются участниками событий 2013-2014 годов, среди них есть волонтеры, добровольцы, в том числе получившие ранения как во время Революции Достоинства, так и на фронте.