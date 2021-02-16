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16:39 16.02.2021

Захваченная российскими наемниками территория ОРДЛО на 1,4 тыс кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях – Гармаш

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Захваченная российскими наемниками территория ОРДЛО на 1,4 тыс кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях – Гармаш

Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная в настоящее время российскими наемниками, на 1400 кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, что создаёт неясности в понимании распространения сферы влияния минских договоренностей на данные территории, считает представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Мы по прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются минские договоренности остается не ясным", - написал Гармаш на своей странице в Facebook по итогам онлайн-конференции политической погдруппы ТКГ во вторник 16 февраля.

По его словам, "этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта". "Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", - заявил Гармаш.

Он добавил, что "на заседании рабочей группы по политическим вопросам минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе". "На седьмом году войны… представители России утверждали, что это Украина и Донбасс. Что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ. Также с той стороны звучал вариант "народ Донбасса" - тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев", - отметил участник украинской делегации.

"Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина. И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной. Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные, и по форме и по содержанию, заявления", - подытожил Гармаш.

Теги: #минские_соглашения #ткг #гармаш #ордло
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