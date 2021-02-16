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15:40 16.02.2021

Правительственный законопроект о статусе НАБУ поставит под сомнение легитимность любых решений руководства Бюро – ЦПК

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Правительственный законопроект о статусе НАБУ поставит под сомнение легитимность любых решений руководства Бюро – ЦПК

Правительственный законопроект №5070, который уже зарегистрировали в Верховной Раде и подразумевает сокращение срока полномочий нынешнего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, может поставить под сомнение легитимность любых решений руководства Бюро, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) во вторник.

"Очевидно, что причиной этого проекта является желание назначать "ручного" директора НАБУ, который по одному звонку из Банковой будет блокировать дела по "татаровым" или, наоборот, возбуждать в отношении врагов Зеленского. Ни блокировка работы НАБУ, ни ручная процедура конкурса в НАБУ при каких обстоятельствах не будут приняты международными партнерами. Именно поэтому пророссийское окружение толкает Зеленского на этот шаг", - отмечает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

В организации отмечают, что в переходных положениях законопроекта прописано, что все обязанности директора Бюро до избрания нового директора будет исполнять его первый заместитель (при этом, как отмечает Шабунин в Facebook, полномочия Сытника текущая редакция закона не прекратит), т.е. НАБУ получит одновременно и директора, и врио директора, что поставит под сомнение легитимность любых принятых руководством ведомства решений.

"Более того, с назначением нового директора эта проблема не исчезнет и будет существовать по крайней мере до апреля 2022 года, когда истечет 7-летний срок назначения Сытника", - подчеркивают в ЦПК.

Там поясняют, что законопроект №5070 появился после провальных переговоров с Международным валютным фондом. Именно в меморандуме с МВФ предусматривалось создание НАБУ и обеспечения независимости бюро. Нарушение этих предварительных договоренностей рискует подорвать сотрудничество и уничтожить остатки доверия к украинской власти.

"Точно так же ручные процедуры для избрания нового директора разрушат сотрудничество как с ЕС, так и с США. Ведь это прямо противоречит тому, что требуют от Украины", - резюмируют в Центре.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции.

Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Теги: #цпк #набу #сытник #шабунин
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