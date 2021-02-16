Самолет SkyUp с украинскими туристами уже вылетел из Занзибара

Самолет SkyUp с украинцами, которые трое суток ожидали отправления в Киев, вылетел из Занзибара, сообщило "Громадское".

"Самолет SkyUp с украинцами на борту уже покинул Занзибар. После трех суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 "Занзибар - Анталия - Киев" смогли вылететь с острова. Несмотря на то, что некоторым украинцам было долго ехать от отеля до аэропорта, самолет SkyUp забрал всех", – цитирует издание на своем сайте одну из пассажирок рейса.

Вместе с тем отмечается, что туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, в связи с тем, что рейс выполняется через Анталию, частично багаж пришлось оставить на Занзибаре.

Представители туроператора попросили людей принять в ручную кладь зимнюю одежду для прибытия в аэропорт "Борисполь". Туристов, чей багаж не прилетит в Киев, попросили обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о ненадлежащей перевозке багажа.

В то же время, представители SkyUp эту информацию опровергли. "Самолет забрал весь багаж – после взлета поступило сообщение, что все вещи погрузили на борт", – проинформировало "Громадское".

Как сообщалось со ссылкой на SkyUp, рейс PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут, учесть правила относительно рабочего времени экипажей, а также получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекаются.

В авиакомпании заявляли, что с 13 по 15 февраля ее представители вели переговоры с авиационными органами страны, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. К переговорам также присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, из-за указанного инцидента на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов.