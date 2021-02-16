События

04:31 16.02.2021

Самолет SkyUp с украинскими туристами уже вылетел из Занзибара

2 мин читать
Самолет SkyUp с украинскими туристами уже вылетел из Занзибара

Самолет SkyUp с украинцами, которые трое суток ожидали отправления в Киев, вылетел из Занзибара, сообщило "Громадское".

"Самолет SkyUp с украинцами на борту уже покинул Занзибар. После трех суток задержки пассажиры рейса PQ 1972 "Занзибар - Анталия - Киев" смогли вылететь с острова. Несмотря на то, что некоторым украинцам было долго ехать от отеля до аэропорта, самолет SkyUp забрал всех", – цитирует издание на своем сайте одну из пассажирок рейса.

Вместе с тем отмечается, что туроператор Kompas Ukraine сообщил пассажирам, в связи с тем, что рейс выполняется через Анталию, частично багаж пришлось оставить на Занзибаре.

Представители туроператора попросили людей принять в ручную кладь зимнюю одежду для прибытия в аэропорт "Борисполь". Туристов, чей багаж не прилетит в Киев, попросили обратиться в службу розыска багажа в аэропорту и оформить акт о ненадлежащей перевозке багажа.

В то же время, представители SkyUp эту информацию опровергли. "Самолет забрал весь багаж – после взлета поступило сообщение, что все вещи погрузили на борт", – проинформировало "Громадское".

Как сообщалось со ссылкой на SkyUp, рейс PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел 13 февраля по техническим причинам. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс, однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут, учесть правила относительно рабочего времени экипажей, а также получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы пересекаются.

В авиакомпании заявляли, что с 13 по 15 февраля ее представители вели переговоры с авиационными органами страны, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве. К переговорам также присоединилась Госавиаслужба Украины, чтобы ускорить решение вопроса.

По данным Министерства иностранных дел Украины, из-за указанного инцидента на Занзибаре застряли около 180 украинских туристов.

 

Теги: #занзибар #туристы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:36 15.02.2021
SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

SkyUp получила разрешение на вылет из Занзибара в Киев через Анталию - министр инфраструктуры

14:24 15.02.2021
SkyUp ожидает разрешения на пролет для осуществления рейса из Занзибара в Киев, к переговорам подключена Госавиаслужба

SkyUp ожидает разрешения на пролет для осуществления рейса из Занзибара в Киев, к переговорам подключена Госавиаслужба

11:15 15.02.2021
Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

00:42 07.02.2021
Спасатели в Карпатах разыскали заблудившегося закарпатца и предоставили помощь травмированному туристу

Спасатели в Карпатах разыскали заблудившегося закарпатца и предоставили помощь травмированному туристу

09:50 06.02.2021
Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

Куба вводит карантин для въезжающих из-за рубежа

01:59 25.01.2021
Спасатели на Закарпатье нашли заблудившихся после спусков со сноубордами

Спасатели на Закарпатье нашли заблудившихся после спусков со сноубордами

18:46 22.01.2021
Кипр 1 марта откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе для украинцев

Кипр 1 марта откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе для украинцев

13:40 22.01.2021
Куба ввела ограничения на перемещение туристов из-за роста случаев COVID-19

Куба ввела ограничения на перемещение туристов из-за роста случаев COVID-19

16:24 03.01.2021
На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

На озере в Татрах под туристами из Украины проломился лед, они сами вышли на берег

10:57 29.12.2020
На г.Поп Иван сильный ветер, туман и намерзание льда, спасатели рекомендуют не ходить в горы

На г.Поп Иван сильный ветер, туман и намерзание льда, спасатели рекомендуют не ходить в горы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

"Слуга народа" не поддерживает "нелестные высказывания" Милованова в адрес МВФ - Гетманцев

Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели - Гетманцев

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Австрии не рассчитывают на снятие ограничений из-за COVID-19 до апреля

Новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Спикер палаты представителей США объявила о создании комиссии по расследованию событий 6 января

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Геращенко покинула прямой телеэфир "Свободы слова" из-за сексистских высказываний Арестовича

Арестович: Не следует осуждать Кравчука за выступление на российским телеканале, он пытался донести российской аудитории украинскую точку зрения

В Пуще Водице под Киевом сгорела подстанция ж/д, детдом и частные дома подключены к дизель-генераторам

В четырех областях Украины продолжается снег, в трех ограничено движение транспорта

Во Франции и Италии призывают принимать меры против новых штаммов коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА