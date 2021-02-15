На Донбассе российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только к вечеру было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Славного", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от н.п. Светлодарск враг совершил провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Так, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе ООС.