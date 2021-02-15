События

18:04 15.02.2021

На Донбассе российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только к вечеру было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Славного", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от н.п. Светлодарск враг совершил провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Так, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших воинов нет", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:46 15.02.2021
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

13:32 14.02.2021
Под Новолуганским погибли трое украинских военных

Под Новолуганским погибли трое украинских военных

07:38 14.02.2021
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:46 13.02.2021
На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

07:40 13.02.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

18:19 12.02.2021
На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

17:16 12.02.2021
Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за визит в зону ООС: своими глазами увидели, что такое война на Донбассе

Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за визит в зону ООС: своими глазами увидели, что такое война на Донбассе

15:40 12.02.2021
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

07:30 12.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

18:37 11.02.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевские правоохранители задержали мужчину, который украл оборудование из больницы "Охматдет"

В Верховный суд поступил иск от ZIK об оспаривании указа о санкциях, заявление оставлено без движения до устранения недостатков

Поддержанный Кабмином законопроект о статусе НАБУ подразумевает сокращение срока работы Сытника – министр

Апелляционный суд оставил в силе отмену решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Зеленский распорядился создать рабгруппу для сотрудничества в вопросах вакцинации между Украиной и ОАЭ

Более половины американцев считают, что Трампу следовало бы объявить импичмент - опрос

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

Минкультуры планирует в ближайшее время презентовать план мероприятий по медиаграмотности в Украине

В ТКГ обсудят Минские соглашения и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения

Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта – Данилов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА