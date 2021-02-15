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16:54 15.02.2021

Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

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Украина не может отказаться от Минских соглашений, но они нуждаются в модернизации - Резников

Несмотря на то, что Минские соглашения несут лишь политико-дипломатический характер, Украина не может отказаться от них, однако текст документа нуждается в модернизации, отмечает вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Минские соглашения носят политико-дипломатический характер. Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", - заявил Резников во время пресс-брифинга на тему "Минские соглашения: выполнить нельзя разорвать?".

Он добавил, что "Минские соглашения остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых - прекращение войны на Донбассе.

В то же время Резников подчеркнул необходимость модернизации Минских соглашений.

"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности пункт 9, где речь идёт об очерёдности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", - сказал министр.

Кроме того, Резников призвал Россию внимательно читать текст соглашений: "Первым пунктом есть вопросы безопасности. Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", - объяснил Резников.

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что не видит изменения позиции России в Минском процессе.

"Я не вижу никаких изменений в позиции Российской Федерации, а также приглашённых со стороны ОРДЛО. Очевидно, что последние являются агентами влияния России. Их цель, состоящая в дискредитации минской площадки, остается в своём нарративе", - сказала Геращенко.

В то же время, по её словам, Украина выполнила все свои обязательства в рамках Минских соглашений.

"Даже в драматичном сентябре 2014 года украинский парламент принял два очень болезненных закона – об амнистии и об особенностях местного саморегулирования в донецкой и луганской областях. И, собственно, все срывы минского процесса - это исключительная ответственность российской стороны", - резюмировала она.

Теги: #геращенко #минские_соглашения #резников
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