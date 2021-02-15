Стратегия нацбезопасности Украины будет разработана до 14 марта – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) до 14 марта завершит разработку стратегии национальной безопасности "Безопасность человека - безопасность страны", которая предусматривает разработку отдельной стратегии энергетической безопасности, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов

"На сегодняшний день наше ведомство отрабатывает эту стратегию, и в ближайшее время, до 14 марта, она должна быть закончена", - сказал Данилов во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30", добавив, что после этого документ будет публично представлен для украинского общества.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности 14 сентября прошлого года указом №392.

По его словам, при разработке стратегии особое внимание уделяется объединению с европейской энергетической системой. "Одним из главных факторов, на которых мы настаиваем, является объединение с европейской энергетической системой", - сказал Данилов, добавив, что это будет способствовать окончательному устранению зависимости от страны-агрессора.

Как сообщалось, проект стратегии был одобрен и предложен президенту для утверждения 18 февраля. По словам Данилова, утверждение стратегии станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Он также отметил, что Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM) направила письмо с одобрительной оценкой предложенного проекта Стратегии.