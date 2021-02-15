В Раде зарегистрированы анонсированные Зеленским законопроекты, в частности по сокращению полномочий ОАСК

Инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты, призванные решить проблемные вопросы в судебной системе, зарегистрированы в Верховной Раде.

Как сообщается на сайте парламента, законопроекты №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства о подсудности дел Верховному суду в качестве суда первой инстанции, №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, №5069 об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия зарегистрированы в понедельник.

Тексты законопроектов в настоящее время отсутствуют.

Законопроекты №№5068 и 5069 определены президентом как неотложные.

Ранее пресс-служба главы государства сообщила, что Зеленский предложит Верховной Раде поддержать три законопроекта для решения проблемных вопросов в судебной системе.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, изымаются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая палата Верховного суда.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия (ВСП), а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.