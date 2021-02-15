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12:10 15.02.2021

Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

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Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

Партия "Европейская солидарность" требует вернуть подразделения Вооруженных сил Украины на позиции, с которых они были отведены в процессе так называемого "разведения сил", сказал в ходе согласительного совета лидер партии, пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба партии, политик также отметил, что право открывать огонь должен быть передан руководителям подразделений, а контрснайперские группы должны немедленно вернуться на линию соприкосновения.

"Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить Министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю", - сказал лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что власти признали, что объявленное перемирие было фикцией и на самом деле идет война, только с начала года погибли 13 украинских военнослужащих.

"Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Так же вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами. Наши воины погибают от снайперского огня", - констатировал он.

Политик также призвал все политсилы объединиться и принять необходимые изменения в бюджет, включая увеличение денежного довольствия военнослужащим.

"Хотел бы также вернуться к вопросу миротворческой миссии по мандату Совета безопасности ООН на линии соприкосновения, на оккупированной территории, контролируемом участке украинско-российской границы. В свое время мы это включили в программу действий немецкого правительства, и на сегодня рассмотреть это надо на СНБО", - отметил Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность #войска #позиции
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