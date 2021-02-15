События

11:18 15.02.2021

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

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Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference, MSC) проведет в пятницу, 19 февраля, специальную сессию в онлайн-режиме, в которой примут участие ряд мировых лидеров, в том числе президент США Джозеф Байден.

"19 февраля 2021 специальный выпуск MSC "За пределами западности: обновление трансатлантического сотрудничества, встреча с глобальными вызовами" соберет некоторых из самых высокопоставленных лиц в мире, принимающих решения, чтобы обсудить, как восстановить и обновить трансатлантический альянс, и выделить области, в которых наиболее остро необходимо трансатлантическое и международное сотрудничество", - говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами Мюнхенской конференции по безопасности.

Как ожидается, в специальном выпуске конференции примут участие президент США Джозеф Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, специальный представитель президента США по вопросам климата и бывший госсекретарь США Джон Керри и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

В то же время организаторы уточнили, что порядок и количество спикеров все еще могут измениться в ближайшие дни.

Отмечается, что специальный выпуск 19 февраля положит начало серии мероприятий и инициатив под названием "Дорога в Мюнхен 2021", чтобы продолжить жизненно важные дискуссии до тех пор, пока Мюнхенская конференция по безопасности 2021 года не состоится вживую в какой-то момент в ближайшие месяцы.

"Остановки на этом пути будут включать виртуальные мероприятия высокого уровня по ключевым аспектам трансатлантического партнерства, а также интерактивные семинары и дискуссии для подготовки почвы к MSC 2021", - указали организаторы конференции.

Теги: #мюнхенская_конференция
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