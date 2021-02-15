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05:26 15.02.2021

На Херсонщине за сутки подтверждено 31 новый случай заболевания коронавирусом

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В Херсонской области в воскресенье, 14 декабря, лабораторно подтвердились 31 новый случай заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Хесрсонской областной госадминистрации.

"За последние сутки проведено 198 ПЦР-исследований, 205 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 82 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 31 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19", - говорится в сообщении в Фейсбук.

Также в ОГА отметили, что среди заболевших один ребенок. Состояние больных удовлетворительное, 25 человек находятся на самоизоляции под ежедневным присмотром врачей. В медицинские учреждения госпитализированы шесть человек.

Кроме того, одна женщина 68 лет умерла, а 29 человек выздоровели.

В ОГА добавили, что сейчас в области 21 305 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус, 19 188 людей выздоровели, 1481 человека инфицированы COVID-19, 636 человек умерли.

 

Теги: #херсонская_область #украина #коронавирус
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