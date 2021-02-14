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19:36 14.02.2021

В Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут результаты анализа нескольких образцов - глава представительства ВОЗ в Украине

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В Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут результаты анализа нескольких образцов - глава представительства ВОЗ в Украине

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявляет, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.

Теги: #коронавирус #воз #украина #штамм
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