В Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут результаты анализа нескольких образцов - глава представительства ВОЗ в Украине

Глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявляет, что в Украине еще не встречались новые штаммы COVID-19, в ближайшее время будут получены результаты анализа нескольких образцов.

"В Украине еще не встречались новые мутации. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ", - сказал он в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новые штаммы коронавируса могут прийти в Украину, но власти готовы им противостоять.