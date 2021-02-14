В ОАЭ могут пройти недели украинского кино и дни народного искусства

Первая леди Украины Елена Зеленская предложила провести в ОАЭ недели украинского кино и основать Дни украинского народного искусства и традиционной украинской кухни.

Эти вопросы Елена Зеленская обсудила на встрече с министром культуры и молодежи этой страны Нурой бинт Мухаммад Аль Кааби, сообщается на сайте главы Украинского государства.

Кроме того, первая леди озвучила предложение организовать в рамках творческих фестивалей ОАЭ отдельные программы украинского искусства, в частности с концертами от национальных коллективов.

"Все эти мероприятия могут быть объединены в отдельный проект. Например, Дни дружбы наших стран. Они могут и должны быть двусторонними и проводиться как в Украине, так и в ОАЭ", - отметила Елена Зеленская.

В свою очередь Нура бинт Мухаммад Аль Кааби поддержала проведение Дней дружбы. Она указала на большую заинтересованность в украинском опыте проведения "Книжного Арсенала" и других масштабных культурных мероприятий в "Мыстецьком Арсенале".

Еще одним важным для Украины проектом Елена Зеленская назвала внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. "Сейчас украинское посольство ведет активную работу по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ. (...) Я уверена, что после снятия карантина наши граждане смогут прослушать экскурсии в Большой мечети, Лувре и Каср Аль Хосни на украинском языке", - надеется она.

Среди ближайших масштабных событий в ОАЭ, в которых Украина планирует принять участие, - Всемирная выставка "Экспо-2020".