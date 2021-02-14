В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

В городе Раздельная Одесской области вирусным гепатитом А заболели 15 детей и взрослый, проживающие в частном доме, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"13 февраля в г. Раздельная по ул. Лысенко, 2А, в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку)", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.