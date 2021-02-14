Вследствие непогоды обесточены 11 населенных пунктов в 2 областях Украины – ГСЧС

Из-за сложных погодных условий по состоянию на 07:00 воскресенья, 14 февраля, обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Черновицкая - 6 и Житомирская - 5", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в воскресенье утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.