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17:26 13.02.2021

Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

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Сильное землетрясение произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в субботу в Тихом океане - в нескольких десятках километров от побережья японской префектуры Фукусима, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в 90 км от населенного пункта Намиэ. Подземные толчки не привели к формированию цунами.

Землетрясение, произошедшее примерно в этой же зоне в 2011 году, привело катастрофическим последствиям: волна цунами спровоцировала гибель тысяч жителей Японии. Кроме того, из-за землетрясения и цунами 2011 года произошла серьезная авария на АЭС в Фукусиме.

Теги: #япония #землетрясение
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Интерфакс-Украина
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