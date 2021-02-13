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13:39 13.02.2021

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

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Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления в Национальном банке, в части полномочий Совета НБУ, сообщил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в субботу, комментируя итоги работы миссии Фонда.

Глава НБУ отметил, что этот законопроект станет важным шагом к дальнейшему усилению независимости Национального банка.

Шевченко указал, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом.

Он сообщил, что Нацбанк имел очень продуктивные дискуссии с миссией МВФ о завершении первого пересмотра программы stand-by. "Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул глава НБУ.

Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.

Принятие указанного законопроекта ранее было указано одним из условий предоставления второго транша. Однако помимо этого, по данным агентства "Интерфакс-Украина", необходимо также принятие закона о Высшем совете правосудия, прогресс в антикоррупционной сфере, отказ от возврата к регулированию цен в энергосекторе, а также большая ясность в отношении госбюджета-2022 и аудита Covid-фонда.

Теги: #шевченко #нбу #мвф
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