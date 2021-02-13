Зеленский встретился с украинскими моряками с судна Stevia, освобожденными из пиратского плена

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

Как сообщила пресс-служба президента, во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.

Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождения моряков из пиратского плена. Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). 13 февраля они прибыли в Киев.

"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем все", - сказал Зеленский, приветствуя моряков на родине.

Зеленский поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев. Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.