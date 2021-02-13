Руководитель ОП: считаем Витренко лучшим кандидатом на пост министра енергетики

В Кабинете министром Украины считают Юрия Витренко лучшим кандидатом на пост министра энергетики и надеются на успех в отношении третьей попытки голосования на его счёт, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой долей вероятности, что третья попытка голосования в Верховной Раде по его поводу станет успешной", - сообщил Ермак в рамках специального выпуска программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу вечером.

По словам Ермака, "сейчас в энергетической отрасли много проблем, и она нуждается в сильном министре со своей позицией, который не будет зависим, что важно, ни от каких финансовых групп".

Он добавил, что консультации о возможном назначении Витренко показали, что "все, кто хотел получить ответы на вопросы, как будет дальше развиваться энергетика, ее отрасли, получили возможность получить ответы".

Также он отметил, что "Кабинет министров продолжит консультации для того, чтобы третья попытка (о назначении Витренко на пост министра энергетики - ИФ Украина) удалась".