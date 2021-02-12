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18:33 12.02.2021

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

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Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

По состоянию на 18.00 пятницы, 12 февраля, проезд по дорогам общего пользования в Украине обеспечен, однако остаются ограничения на движение большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на 5 дорогах в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС со ссылкой на "Укравтодор", с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта:

- в Волынской обл. на автодорогах Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка -Локачи).

- в Ивано-Франковской обл. - на автодорогах Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок г.Коломыя – г.Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.Снятин - г.Городенка).

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2,7 тыс. человек и 2 тыс. 140 единиц техники.

По состоянию на 18.00 пятницы наблюдается небольшой снег в Тернопольской, Черниговской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Сумской и Херсонской областях. В Донецкой области - местами небольшой снег с дождем.

Подразделения ГСЧС с начала непогоды высвободили из снежных заносов более 1 тыс. 50 транспортных средств, в т.ч. 36 карет "скорой помощи" и 37 автобусов, а также оказана помощь более 1,7 тыс. лицам. Также спасатели убрали 15 поваленных деревьев.

Теги: #дороги #гсчс #погода
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