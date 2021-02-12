На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

В пятницу днем в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между селами Лажева и Баглаи Староконстантиновского района Хмельницкой области школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него.

"По прибытию к месту происшествия, личный состав подразделения ГСЧС с помощью инженерной техники извлек из снежного заноса автобус", - сообщает в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Всего в автотранспорте находилось 22 человека, 15 из которых - дети.

"Возвращаясь к месту расположения подразделения, спасатели между селами Баглаи и Веснянка вытащили из снега легковую машину, в которой находились 3 человека, из них - один ребенок.