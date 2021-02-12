События

18:27 12.02.2021

На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

1 мин читать
На Хмельнитчине спасатели освободили из снежного плена школьный автобус с детьми

В пятницу днем в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что между селами Лажева и Баглаи Староконстантиновского района Хмельницкой области школьный автобус застрял в снежном сугробе и не может самостоятельно выехать из него.

"По прибытию к месту происшествия, личный состав подразделения ГСЧС с помощью инженерной техники извлек из снежного заноса автобус", - сообщает в пятницу пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Всего в автотранспорте находилось 22 человека, 15 из которых - дети.

"Возвращаясь к месту расположения подразделения, спасатели между селами Баглаи и Веснянка вытащили из снега легковую машину, в которой находились 3 человека, из них - один ребенок.

Теги: #хмельницкая_область #гсчс #погода #школьный_автобус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 12.02.2021
Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

18:12 12.02.2021
Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

16:52 12.02.2021
Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

16:04 12.02.2021
Ограничения движения для грузовиков на дорогах действуют в 4 областях – "Укравтодор"

Ограничения движения для грузовиков на дорогах действуют в 4 областях – "Укравтодор"

15:18 12.02.2021
На часть европейских стран обрушились аномальные морозы

На часть европейских стран обрушились аномальные морозы

14:57 12.02.2021
В Киеве с переохлаждением нашли задержанного полицией гражданина Швейцарии, он жив и находится в больнице

В Киеве с переохлаждением нашли задержанного полицией гражданина Швейцарии, он жив и находится в больнице

13:00 12.02.2021
На выходных в Украине будет холодно, но к воскресенью утихнут снегопады

На выходных в Украине будет холодно, но к воскресенью утихнут снегопады

11:44 12.02.2021
Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

Поезда Львов - Бахмут и Солотвино - Киев опаздывают на 5-6 часов из-за снегопада

10:18 12.02.2021
Сняты ограничения на движение грузовиков в 10 областях, в Волынской и Львовской еще действуют – "Укравтодор"

Сняты ограничения на движение грузовиков в 10 областях, в Волынской и Львовской еще действуют – "Укравтодор"

13:05 11.02.2021
В Украине похолодает, продолжатся снегопады

В Украине похолодает, продолжатся снегопады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

Все школы и детсады Киева восстанавливают работу с 15 февраля - КГГА

Минобразования рекомендует учебным заведениям в период осложнения погодных условий перейти на дистанционную форму обучения

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

Минкультуры Украины заявляет о попытках мошенников от имени руководства министерства требовать деньги у учреждений культуры

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

МИД Украины осуждает решение российского оккупационного режима Цхинвали об аресте гражданина Грузии Зазы Гахеладзе

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

К 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах - Минкультуры

Словения открывает границы для граждан из стран "красного списка" с 13 февраля

МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии, но против оборота пистолетов - Геращенко

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Сын Бердымухамедова назначен вице-премьером Туркменистана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА