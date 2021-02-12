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12:29 12.02.2021

Запасов противогололедных средств хватит до конца зимы - "Укравтодор"

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Запасов противогололедных средств хватит до конца зимы - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает достаточность запасов противогололедных материалов в Украине.

"Для понимания: за вчерашние сутки с учетом интенсивных снегопадов и обледенения дорожниками было израсходовано 25,264 тыс. тонн песчано-солевой смеси, а также 3,384 тыс. тонн чистой соли. Поэтому рассчитываем, что запасов ПГМ в Украине хватит до конца зимы", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укравтодора".

Согласно данным "Укравтодора" по состоянию на 12 февраля 2021 года в наличии имеется 194.8 тыс. тонн противогололедных материалов, а также 51,8 тыс. тонн соли.

"Также к нам уже едут дополнительно 8,45 тыс. тонн соли и еще 84 тыс. тонн песка, входящего в перечень противогололедных материалов", - сообщили в госагентстве автодорог.

Как сообщалось, сильные снегопады в Украине продлятся до вечера субботы.

По данным "Укравтодора", по состоянию на утро 12 февраля осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

Теги: #укравтодор #гололед
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