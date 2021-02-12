Глава Верховного суда: Пусть в этой редакции, но законопроект о возобновлении работы ВККС будет принят

Глава Верховного суда Валентина Данишевская со сдержанным оптимизмом относится к перспективе принятия Верховной Радой законопроекта №3711-д, который позволит возобновить работу Высшей квалификационной комиссии судей.

"К сожалению, уже почти год прошёл с момента решения Конституционного суда, а Верховная Рада до сих пор не привела законодательство в соответствие с этим решением, из-за чего у нас нет действующей Высшей квалификационной комиссии. Поэтому продолжаем работать в этом году с парламентом, с Офисом президента, чтобы Комиссия наконец-то появилась", - сказала Данишевская в пятницу в ходе пленума Верховного суда.

По ее словам, правовая неопределённость влечёт за собой целый ряд проблем, в частности, более двух тысяч вакансий в судах первой и апелляционной инстанций, отсутствие трудоустройства судей высших судов, которые остались без работы.

"Надеемся, что, возможно, на следующей неделе будет принят законопроект в первом чтении, хотя есть сомнения из-за оценки этого законопроекта разными политическими силами, это большого оптимизма нам не дает", - подчеркнула Данишевская.

"Пусть в этой редакции, но Высшая квалификационная комиссия будет создана", - резюмировала глава Верховного суда.