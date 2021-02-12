На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

В четверг вечером на Донбассе погиб еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" в Фейсбуке.

"Сегодня, 11 февраля, около 20.45 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные дали адекватный ответ на обстрелы.

Ранее сообщалось, что в течение текущих суток четверга, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, в результате чего был убит военнослужащий Вооруженных сил Украины.