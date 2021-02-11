Украина не позволит сорвать режим тишины на Донбассе несмотря ни на что

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит сорвать режим прекращения огня на Донбассе, несмотря на усилия российских наемников, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но устойчивость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - цитирует пресс-служба Офиса президента слова Зеленского во время поездки в Донецкую область.

Также глава государства подчеркнул, что посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах и на территории, находящейся за 80 км от врага по причине осложнений и больший нарушений там режима тишины со стороны российских наемников.

Зеленский также отметил, что украинские военные в случае нарушения перемирия и обстрелов украинских позиций должны давать адекватный ответ.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.

Президент добавил, что "они не получают от меня приказ ответа ни разу. В них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить".