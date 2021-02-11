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19:12 11.02.2021

В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

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В деле о взрывах на артскладах в Сватово подозрение выдвинуто двум военнослужащим

Двум военнослужащим сообщено о подозрении в деле об уничтожении военного имущества в результате взрывов на артиллерийских складах в г.Сватово Луганской области в октябре 2015 года.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг, военнослужащим выдвинуто подозрение в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, военнослужащие подозреваются в нарушении управляющих документов и расположении подчиненных им подразделений в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в г.Сватово. Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на нормативно-установленных расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения.

"В результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в г.Сватово, что привело к детонации боеприпасов. Государству нанесено более 18 млн грн имущественного вреда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября на площади около 300х300 м. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

Теги: #сватово #генпрокуратура #подозрение
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