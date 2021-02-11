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15:21 11.02.2021

Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

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Раде предлагают отменить штрафы за нарушение закона об использовании госязыка в сфере обслуживания

Группа народных депутатов предлагает изъять из закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" положение о порядке наложения штрафов на субъектов хозяйствования за нарушение закона о применении государственного языка в сфере обслуживания.

Соответствующий законопроект №4638 о внесении изменений в ст.57 закона "Об обеспечение функционирования украинского языка как государственного" зарегистрирован в Верховной Раде.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Венецианская комиссия в 2011 и 2017 годах подчеркивала, что "использование и защита языков является и остается в Украине сложной и очень деликатной проблемой", и что "баланс между региональным языком и/или языком национального меньшинства и защитой украинского языка как государственного, включая специфическую ситуацию с русским языком, продолжает оставаться серьезным вызовом для власти Украины".

Согласно разъяснениям в пояснительной записке, наложение денежных взысканий на субъекты хозяйствования за подобные правонарушения не являются мировой практикой, поскольку такие действия в сфере обслуживания населения является примером чрезмерного вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования, а также создает дополнительные преграды для развития хозяйственной деятельности в Украине.

Теги: #инициатива #язык #рада #штрафы
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