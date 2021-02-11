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14:11 11.02.2021

Wizz Air в связи с открытием новой базы в июне запускает рейсы Бургас - Киев - Бургас

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Wizz Air в связи с открытием новой базы в июне запускает рейсы Бургас - Киев - Бургас

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в связи с открытием новой сезонной базы в Бургасе (Болгария), где будет размещен самолет Airbus A320 на период с 10 июня по 12 сентября 2021 года, с 11 июня 2021 года запускает рейс Бургас - Киев - Бургас.

Как сообщила авиакомпания в четверг, рейсы по данному маршруту будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам.

Кроме Киева, Wizz Air также открывает шесть других направлений из Бургаса - в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.

Помимо Wizz Air, в данный период (с 28 мая) из Киева в Бургас будет также летать украинская авиакомпания SkyUp с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Теги: #wizz_air
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