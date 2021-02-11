Движение грузовиков в западном регионе ограничено из-за непогоды, Киев закрыт для крупногабаритного транспорта

Движение грузовиков на автодорогах в некоторых областях Украины ограничено для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и из соображений безопасности.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), в частности, с 06:15 четверга ограничено движение для крупногабаритного транспорта в Закарпатской области на дороге М-06 Киев-Чоп (км 702-774).

В Ивано-Франковской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на дороге Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Львов на участке г. Рогатин - граница Львовской области.

Во Львовской области с 08:30 ограничено движение грузовиков на дороге Н-09 на км 395+332 – 439+545.

Кроме того, действует запрет въезда в г. Киев крупногабаритного транспорта в связи с решением КГГА.

По данным агентства, для обеспечения проезда дорогами госзначения работает 907 единиц техники (в дежурном режиме 1043 единицы) и 1164 работников.

Согласно информации Укргидрометцентра, в ближайшие двое суток в связи с перемещением очередного циклона с юго-запада Европы на большей части территории Украины, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия и постепенное понижение температуры.