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10:03 11.02.2021

В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ

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В Киевской области разоблачили ячейку ИГИЛ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство", лидер которой - боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

"По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГИЛ". По замыслу лидеров международной террористической организации, они должны "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители провели 9 обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. Во время следственных действий изъято средства поражения, в частности: взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, 8 гранатометных выстрелов, иностранную валюту, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.

Также у фигурантов обнаружено символику "ИГИЛ" и задокументированы переписки участников организации с боевиками "ИГИЛ" за рубежом, в которых обсуждалось возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: #киевская_область #игил
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