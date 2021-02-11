Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим тишины за сутки, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 10 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате украинский защитник получил огнестрельное ранение. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе ООС отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, российские наемники вели огонь из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Золотое-4, был применен беспилотный летательный аппарат, который сделал два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ", - отметили в штабе ООС.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 11 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.