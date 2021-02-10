Юристы обеспечили свободный выход задержанного в Бердянском морпорту египетского судна

Адвокаты одесской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" добились освобождения судна египетского судовладельца в морпорту "Бердянск", которое было задержано 16 января 2021 года Днепровской таможней из-за нарушения таможенных правил, сообщили в юрфирме в среду.

По данным юристов, поводом для задержания судна послужило письмо теруправления Государственного бюро расследований (ГБР) в адрес Днепровской таможни, согласно которому грузоотправитель предоставил содержащие ложные сведения документы для растамаживания части груза – 5,5 тыс. тонн пшеницы.

"Ильяшев и Партнеры" сообщили, что к ним обратился египетский судовладелец и клуб страхования судовладельцев (P&I Club) с просьбой разобраться в причинах бездействия сотрудников таможни, которое угрожало убытками для судовладельца и риском порчи партии пшеницы стоимостью более $1,5 млн.

Юристы отметили, что им удалось в течение пяти дней во внесудебном порядке добиться от таможенного органа фактического изъятия из судна 5,5 тыс. тонн пшеницы путем направления запросов, заявлений, жалоб, требований и привлечения Совета бизнес-омбудсмена.

"Ильяшев и Партнеры" уточнили, что благодаря принятым мерам фрахтователь спас фрахт путем замены партии изъятого товара на аналогичную, а судно получило право на свободный выход из порта.

В юрфирме уточнили, что это уже четвертый публичный случай с декабря 2020 года, когда инспекторы бердянского порта Днепровской таможни совместно с теруправлением ГБР находят нарушения таможенных правил, составляют протоколы и изимают груз. Они уточнили, что случай с судном египетского судовладельца является рекордным по объему изъятого груза.