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18:22 10.02.2021

Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

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Власти Киева приняли решение закрыть школы и детсады 11 и 12 февраля из-за непогоды

Столичные власти приняли решение о закрытии детских садов и школ 11 и 12 февраля, поскольку в ближайшие два дня погодные условия в Киеве ухудшатся, а количество осадков увеличится, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на слова и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

Руководство столицы также обратилось к руководителям частных компаний и государственных учреждений отнестись с пониманием к этой ситуации и зачесть родителям учеников вынужденное отсутствие на рабочем месте как удаленную работу.

"В последние дни техника и коммунальщики работают на пределе возможностей, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз на ближайшие дни неутешительный. Мы приняли оперативное решение, что позволит максимально разгрузить транспортные пути и минимизировать парковки вдоль дорог, чтобы дорожники могли беспрепятственно убирать снег. Только в столице на сегодня общее количество педагогического персонала вместе с детьми - почти 500 тыс. чел. А это и логистика к местам учебы и работы, и большая нагрузка на транспортную систему города. Поэтому прекращение очного обучения на два дня станет реальным разгрузкой столичных автодорог", - сказал Мондриевский.

В департаменте образования и науки КГГА отметили, что все педагогические коллективы готовы на ближайшие два дня организовать обучение в дистанционном режиме.

Теги: #киев #непогода #детсады #школы
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