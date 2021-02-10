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15:39 10.02.2021

Работа НАБУ в "Энергоатоме" касается трейдингового подразделения – пресс-служба

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Работа НАБУ в "Энергоатоме" касается трейдингового подразделения – пресс-служба

Действия детективов НАБУ связаны с деятельностью ОП ГП "Энергоатом" - "Энергоатом-Трейдинг" и продаж им электроэнергии в августе прошлого года, сообщили в генкомпании.

"Ничего сверхъестественного не произошло. Действительно, детективы НАБУ работают в здании "Энергоатома", их интересует деятельность одной компании – "Энергоатом-Трейдинг" и ее продаж в августе. Идет рабочий процесс", – прокомментировал ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы "Энергоатома" Олег Слободян, не сообщив других подробностей дела.

В то же время он отметил, что "Энергоатом" всячески способствует работе детективов.

"Более того, на прошлой неделе врио президента "Энергоатома" Петр Котин в ходе встречи с главой НАБУ высказал заинтересованность в объективных следственных действиях и заверил в способствовании работе детективов", – сказал Слободян.

Как сообщалось, в конце августа 2020 года "Энергоатом-трейдинг", в частности, реализовал 445,65 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-30 сентября того же года.

Цена продажи 432 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки составила 1120 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены – 26%. Цена продажи 13,65 тыс. МВт-ч с поставкой 01-07.00 на все дни составила 996 грн/МВт-ч, снижение цены – 33,6%.

Покупателями ресурса выступили ООО "Юнайтед Энерджи", ООО "Днепросталь-Энерго", ОО "АС", ООО "УкрГазРесурс".

Кроме того, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз" было реализовано 36 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-30 сентября 2020 года по цене 948 грн/МВт-ч. Стартовая цена составляла 1500 грн/МВт-ч.

Помимо этого, было реализовано 21,6 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных 432 тыс. МВт-ч с периодом поставки 22-31 августа. Цена продажи составила 1154 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены – 23%.

Покупателями ресурса стали ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "Ле Трейдинг Украина", КП "Кривбассводоканал".

Кабинет министров 19 августа 2020 года изменил формулу для определения нижнего уровня продажи ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, разрешив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

По заявлениям "Энергоатома", действовавшая до этого формула, закрепленная постановлением №694 от 5 августа 2020 года, делала его электроэнергию неконкурентоспособной на рынке из-за ограничений к снижению цены.

 

Теги: #набу #энергоатом
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